Шмелева назвала примерные сроки полного формирования штаба Путина

Москва, 11 января. Руководитель центра одаренных детей «Сириус» и сопредседатель предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева назвала примерные сроки формирования этой организационной структуры

«В течение трех-четырех дней. Когда у нас запустится сайт — уже к этому моменту все позиции будут заняты. Домен сайта станет известен сегодня», — заявила она журналистам.

Ранее Шмелева рассказала, что сайт, горячая линия и общественная приемная избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина заработают с начала следующей недели, уточняет РИА Новости.

Напомним, группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в марте 2018 года ЦИК зарегистрировал 28 декабря. Тогда же Путин получил разрешение открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

10 января он открыл свой предвыборный штаб в Москве. Сопредседателями штаба стали Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

Биография Владимира Путина.