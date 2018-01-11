18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Выборы-2018: проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на военной базе в Гюмри
Сирия эксклюзив
Сирия победит: ФАН публикует видеоинтервью с шейхом, чей клан сражался на стороне САА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия победит: ФАН публикует видеоинтервью с шейхом, чей клан сражался на стороне САА

    14:24  11 Января 2018  /обновлено: 14:25  11 Января 2018
    827

    Сирия победит: ФАН публикует видеоинтервью с шейхом, чей клан сражался на стороне САА

    Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) побывала в гостях у шейха Фейсада, который рассказал, как начинался военный конфликт в Сирии, и чем он обернулся для него и его семьи.

    Собеседник отметил, что война, которая сейчас идет в Сирии, — это война с вооруженными бандами:

    «Война с вооруженными бандами, которые спонсировались из-за границы. Все то оружие, которое привезли в Сирию, проспонсировано не изнутри Сирии. Все участвовали в этой войне, начиная с «головы змеи» Америки и заканчивая Турцией, Саудовской Аравией, Катаром. Все они напали на Сирию. Они нашли в стране наемников, тех, у кого нет принципов, кого эти богатые страны купили за деньги. Другими словами — это не война, это борьба с наемниками».

    Шейх Фейсад обратил внимание, что все это, конечно, отрицательно сказалось на местных жителях:

    «На простых людях, на послушных гражданах нашей страны, на тех, кто поддерживает правительство. Мы с рождения и вот уже на протяжении 50 лет живем под руководством нашего правительства, и нас все устраивает, мы счастливы и благодарны. А без нашего правительства мы не сможем прожить ни дня, ни часа, во всем мире мы не найдем такого правительства, такого хорошего, даже если мы пройдем всю землю вдоль и поперек».

    Сирия победит: ФАН публикует видеоинтервью с шейхом, чей клан сражался на стороне САА

    По словам шейха Фейсада, с того момента, как все началось, и вооруженные банды начали свои действия, он, ничуть не сомневаясь, встал на сторону правительства:

    «Для нас нет ничего и никого, кроме нашего правительства. Если даже предположить, что мы взяли оружие и пошли в бой, против кого мы пойдем?! Против своего же правительства?! Народа?! Никто не плюнет в колодец, из которого всю жизнь пьет. Мы родились в этой стране, выросли в ней и поэтому мы должны заступиться за нее, это не наше правительство на нас напало, чтобы мы против него пошли. Пойти против нашего правительства — это как взять оружие и пойти на отца или брата, это просто не правильно».

    Собеседник Федерального агентства новостей добавил, что у него есть бригада из 40 бойцов:

    «Она сражается плечом к плечу с правительственными войсками. Из ее состава было убито 18 бойцов, в числе которых мой сын, мой племянник, 8 кузенов и другие представители моего клана. И если бы они не погибли, их бы схватили террористы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), расчленили и отправили бы нам их фотографии и видео, как их пытают. Я на данный момент работаю в свободной торговле напрямую с правительством САР, в рамкам моей работы в Сирийской Бадии».

    Сирия победит: ФАН публикует видеоинтервью с шейхом, чей клан сражался на стороне САА

    Как отметил шейх Фейсад, в подрыве государственной власти Сирии участвовало много стран:

    «Они почти уничтожили страну, пролили много крови, уничтожили инфраструктуру, но Сирия — сильная, и народ Сирии — сильный. Народ, который готов проливать свою кровь за свою страну. Армия, которая готова проливать свою кровь за свою страну. Я считаю, что Сирия победит терроризм и все страны, его спонсирующие. С нашей сильной армией и сильным лидером мы победители. Дай бог, все так и будет, и мы на это надеемся. Я надеюсь, что 2018-ый год будет победным для Сирии и ее союзников. Еще хотел бы поблагодарить всех тех, кто помогал Сирии. Спасибо России и Ирану, которые встали на сторону САА, дай бог здоровья всем тем, кто приехал из своих стран и заступился за Сирию. Все будет хорошо».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева

      14:34 11 Января 2018 1352
      Читать
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт
      11:58
      Сегодня

      В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»
      11:19
      Сегодня

      ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 23083

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6331

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6419

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11648

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11388
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      124
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      780
      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      5:45   11 Января 2018
      929
      Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран

      Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран

      0:38   11 Января 2018
      704