Сирия победит: ФАН публикует видеоинтервью с шейхом, чей клан сражался на стороне САА

Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) побывала в гостях у шейха Фейсада, который рассказал, как начинался военный конфликт в Сирии, и чем он обернулся для него и его семьи.

Собеседник отметил, что война, которая сейчас идет в Сирии, — это война с вооруженными бандами:

«Война с вооруженными бандами, которые спонсировались из-за границы. Все то оружие, которое привезли в Сирию, проспонсировано не изнутри Сирии. Все участвовали в этой войне, начиная с «головы змеи» Америки и заканчивая Турцией, Саудовской Аравией, Катаром. Все они напали на Сирию. Они нашли в стране наемников, тех, у кого нет принципов, кого эти богатые страны купили за деньги. Другими словами — это не война, это борьба с наемниками».

Шейх Фейсад обратил внимание, что все это, конечно, отрицательно сказалось на местных жителях:

«На простых людях, на послушных гражданах нашей страны, на тех, кто поддерживает правительство. Мы с рождения и вот уже на протяжении 50 лет живем под руководством нашего правительства, и нас все устраивает, мы счастливы и благодарны. А без нашего правительства мы не сможем прожить ни дня, ни часа, во всем мире мы не найдем такого правительства, такого хорошего, даже если мы пройдем всю землю вдоль и поперек».

По словам шейха Фейсада, с того момента, как все началось, и вооруженные банды начали свои действия, он, ничуть не сомневаясь, встал на сторону правительства:

«Для нас нет ничего и никого, кроме нашего правительства. Если даже предположить, что мы взяли оружие и пошли в бой, против кого мы пойдем?! Против своего же правительства?! Народа?! Никто не плюнет в колодец, из которого всю жизнь пьет. Мы родились в этой стране, выросли в ней и поэтому мы должны заступиться за нее, это не наше правительство на нас напало, чтобы мы против него пошли. Пойти против нашего правительства — это как взять оружие и пойти на отца или брата, это просто не правильно».

Собеседник Федерального агентства новостей добавил, что у него есть бригада из 40 бойцов:

«Она сражается плечом к плечу с правительственными войсками. Из ее состава было убито 18 бойцов, в числе которых мой сын, мой племянник, 8 кузенов и другие представители моего клана. И если бы они не погибли, их бы схватили террористы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), расчленили и отправили бы нам их фотографии и видео, как их пытают. Я на данный момент работаю в свободной торговле напрямую с правительством САР, в рамкам моей работы в Сирийской Бадии».

Как отметил шейх Фейсад, в подрыве государственной власти Сирии участвовало много стран:

«Они почти уничтожили страну, пролили много крови, уничтожили инфраструктуру, но Сирия — сильная, и народ Сирии — сильный. Народ, который готов проливать свою кровь за свою страну. Армия, которая готова проливать свою кровь за свою страну. Я считаю, что Сирия победит терроризм и все страны, его спонсирующие. С нашей сильной армией и сильным лидером мы победители. Дай бог, все так и будет, и мы на это надеемся. Я надеюсь, что 2018-ый год будет победным для Сирии и ее союзников. Еще хотел бы поблагодарить всех тех, кто помогал Сирии. Спасибо России и Ирану, которые встали на сторону САА, дай бог здоровья всем тем, кто приехал из своих стран и заступился за Сирию. Все будет хорошо».

1 Организация запрещена на территории РФ.