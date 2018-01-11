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Песков подтвердил обсуждение встречи Путина и главы Палестины
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    Песков подтвердил обсуждение встречи Путина и главы Палестины

    13:40  11 Января 2018  /обновлено: 13:40  11 Января 2018
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    Песков подтвердил обсуждение встречи Путина и главы Палестины

    Москва, 11 января. Россия и Палестина в настоящее время прорабатывают встречу лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, ведутся ли переговоры о встрече лидеров России и Палестины.

    «Действительно ведется разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точных сроков пока не определено, — заметил пресс-секретарь российского президента. — Когда они будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом».

    Ранее палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заметил, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас намерен в феврале посетить Россию.

    Песков подтвердил обсуждение встречи Путина и главы Палестины

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Аббасом выступил за возобновление прямых палестино-израильских переговоров по всем спорным вопросам, в частности о статусе Иерусалима.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Катерина Тимошенская
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