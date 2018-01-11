Оформил заранее явку с повинной: в Сети отреагировали на заявление Порошенко о катастрофе MH17

Киев, 11 января. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с послом Нидерландов привлечение к ответственности виновных в катастрофе малайзийского Boeing-777. Пользователи соцсетей предположили, что украинский лидер таким образом «оформил явку с повинной» заранее.

«С послом Нидерландов обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в сбивании рейса MH17» — написал в Twitter Порошенко.

В ответ пользователи напомнили украинскому руководству, что под Донецком в момент крушения находились украинские ЗРК «Бук».

Разведка ДНР выявила под Донецком украинские «Буки» — Siberia (@PatrolsSiberia) January 10, 2018

Юзеры с иронией отметили, что Порошенко «оформил заранее явку с повинной». «Никогда штирлиц не был так близок к провалу», — пишут они.

Оформил заранее явку с повинной, чтобы зачли потом? — Крымский Шатун (@CrimeaShatun) January 10, 2018

Никогда штирлиц не был так близок к провалу. .. — ден (@mdfmos1) January 10, 2018

«Лучше бы в стране порядок навел», — считают граждане.

Лучше бы в стране порядок навел, а то за рейс переживает, да я не спорю людей жалко и у кого то горе , но уже столько время прошло — Floristics Kiev (@KievFloristics) January 10, 2018

Также Порошенко предложили обнародовать запись разговора диспетчеров с бортом MH17, предположив, что обвинения России в случившемся может обернуться для украинского лидера трибуналом.

Следствие по катастрофе рейса #mh17 решило игнорировать показания майора ПВО Украины, иначе "вина России" обернётся трибуналом над Порошенко — Филипп Масловский (@soulstray) October 6, 2017

Петюня,может ты послу передал запись переговоров днепровских диспетчеров с бортом,чтобы всем было понятно,почему дисп-ты вывели борт на Бук? — Серый Белый (@Seryi0Belyi) January 10, 2018

Петя хоть раз правду скажи, ну кто сбил самолёт то? — Виктор Веселов (@veselovvic) January 10, 2018

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, США никогда не раскроют правду о крушении Boeing-777, если информация противоречит позиции, по которой вина за катастрофу лежит на ополченцах.