Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018

Москва, 11 января. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что российская сторона не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы президента России в 2018 году. По его словам, РФ уже несколько лет не участвует в работе ПАСЕ, а значит приглашение наблюдателей организации нецелесообразно.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем [на выборы президента РФ]», — сказал он.

Как отметил Слуцкий, «вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение» в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ.

Отметим, согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Центральной избирательной комиссией РФ, правительством РФ, Государственной думой ФС РФ, Советом Федерации после официального опубликования (публикации) решения о назначении дня голосования.

Президент России Владимир Путин 6 декабря объявил о своем решении идти на предстоящие выборы-2018. Накануне российский лидер прибыл в свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин, руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев и глава учебно-образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

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