Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина 11 января

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, телефонная беседа запланирована на вечер 11 января, передает РИА Новости.

«Когда он состоится, мы вас информируем соответствующим образом», — резюмировал Песков.

Напомним, 3 января Путин провел телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В ходе переговоров стороны обсудили российско-индийские отношения.

В конце декабря президент России был вынужден прервать заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного звонка из Эр-Рияда.

В ходе телефонной беседы Путин и король Саудовской Аравии Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили ракетный удар на Эр-Рияд.

Владимир Путин. Биография