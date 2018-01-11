Хама: более 50 боевиков «Ахрар аш-Шам» уничтожено на севере провинции

Хама, 11 января. Боевики группировки исламистов «Ахрар аш-Шам» провели неудачную контратаку против сирийской армии на северо-востоке Хамы.

Сирийский информационный портал «Мураселон» («Репортер») сообщил со ссылкой на военные источники, что боевики группировки «Ахрар аш-Шам» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1», ныне входит в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии») попытались атаковать армейские подразделения на границе провинции Идлиб и Хама.

По предварительным данным в результате столкновения уничтожено не менее 50 исламистов «Ахрар аш-Шам», включая полевых командиров группировки, таких как Абу Саиф Кафр Увейд и Ибрагим аль-Альян Абу Раби.

Отмечается, что операция против боевиков в провинциях Хама и Идлиб проводится при поддержке ВКС РФ. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что успех военной операции в Сирии показал возросшие возможности российской авиации, армии и флота.

1 Организация запрещена на территории РФ.