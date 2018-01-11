В Кремле рассказали о контактах России с Турцией и Ираном по Сирии

Москва, 11 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сотрудничество Москвы, Анкары и Тегерана по решению кризиса в Сирии.

Он уточнил, что процесс реализации договоренности о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности, подготовка национального конгресса в Сочи требуют постоянных контактов на различных уровнях — на экспертном, на высоком, на ином.