Политолог рассказал, как противостоять попыткам СМИ-иноагентов саботировать выборы -2018

В преддверии выборов президента Российской Федерации интерес зарубежных средств массовой информации к работе действующего главы государства резко вырос, сообщают российские журналисты.

Через негативные материалы о президенте, иностранные СМИ-иноагенты будут пытаться саботировать предстоящие в стране выборы, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Как отмечает в своем Twitter аккаунте специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, большой ажиотаж у зарубежных СМИ вызвал визит Владимира Путина на Тверской вагоностроительный завод. При этом в Тверь своих журналистов направили такие компании как NBC, BBC, New York Times, Xinxua, Le Figaro, Financial Times, Kiodo и другие.

«Отмечу, что одно иностранное государство давно пытается влиять на Россию. Мы это видим в различных проявлениях, начиная от площади Немцова и заканчивая обеспокоенностью Госдепа по недопуску к выборам в России одного оппозиционного товарища. Конечно, их СМИ будут пристально наблюдать, ждать ошибки. Ну, а позиция нашей администрации простая: деятельность максимально открытая, нет никаких спецполков ФСО, которые изображают простых рабочих. Есть реальный завод, реальная встреча с коллективом, есть реально поднимаемые вопросы, есть решения. Все открыто и прозрачно. Негативными материалами об этой встрече западным СМИ будет сложно манипулировать общественным мнением», — поясняет ситуацию политолог.

Собеседник ФАН уверен, что противостоять давлению извне также поможет четкое выполнение инструкций, касающихся работы СМИ-иноагентов. Тем не менее, указанная выше иностранная держава будет пытаться и дальше дестабилизировать обстановку в России, но уже через саботирование выборов в марте.

«Они будут использовать все возможное влияние — как через прессу, так и через своих подконтрольных политиков и общественных деятелей. Они будут пытаться максимально саботировать, бойкотировать и обесценивать выборы. И я думаю, что мы столкнемся с чредой медийных попыток так или иначе наши выборы сорвать. Но наше общество понимает, что это чужая политическая воля, это попытки давления на российскую действительность. Поэтому самый простой путь, позволяющий давлению противостоять — это взять и прийти на выборы. Вот и все», — заключил Асафов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в России уже проводится сбор подписей в его поддержку. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за Путина.