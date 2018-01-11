Первая в России высокоскоростная железная дорога может появиться на Урале

Москва, 11 января. Первая в России высокоскоростная дорога может появиться на Урале и соединить города Екатеринбург и Челябинск. С такой инициативой выступило хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль».

Власти Челябинской и Свердловской областей такую инициативу партнерства поддержали. Таким образом, прежние планы открыть первую высокоскоростную магистраль на участке Москва – Казань теперь могут не состояться, сообщает газета «Ведомости».

По словам представителей РЖД, предложенный проект в настоящее время конкурирует с предыдущим. Если открытие первого участка ВСМ Москва – Владимир обойдется в 459,5 миллиардов рублей, то начало строительства дороги на Урале будет стоить 360 миллиардов рублей.

При этом инициаторы уральского проекта ВСМ утверждают, что половину стоимости покроют самостоятельно.

В том случае, если первая высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Екатеринбург и Челябинск, расстояние между этими городами можно будет преодолеть за один час и 10 минут вместо 3,5 часов.

Напомним, в конце ноября во время выступления на Железнодорожном съезде президент России Владимир Путин высоко оценил достижения РЖД, отметив, что компания является крупнейшим корпоративным работодателем в стране и способствует росту производительности труда в стране.