США учли предостережения Путина в вопросе поставок оружия на Украину — эксперт
Москва, 11 января. Власти США не планируют поставки на Украину противотанковых комплексов TOW, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны США Джонни Майкл.
«Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет», — рассказал он РИА Новости.
Таким образом, он опроверг слова украинских чиновников о том, что поставки TOW могут начаться уже в этом году. По словам эксперта Юрия Котенка, Пентагон учел заявление президента РФ Владимира Путина о том, что поставка подобного вооружения Киеву будет иметь серьезные последствия.
«Американцы, помня заявления Владимира Путина о последствиях поставок противотанкового и зенитного вооружения на Украину, обнародовали решение, что оружие будет размещаться вне зоны военных действий в Донбассе и под тщательной охраной», — приводит его слова «Экономика сегодня».