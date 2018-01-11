США учли предостережения Путина в вопросе поставок оружия на Украину — эксперт

Москва, 11 января. Власти США не планируют поставки на Украину противотанковых комплексов TOW, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны США Джонни Майкл.

«Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет», — рассказал он РИА Новости.

Таким образом, он опроверг слова украинских чиновников о том, что поставки TOW могут начаться уже в этом году. По словам эксперта Юрия Котенка, Пентагон учел заявление президента РФ Владимира Путина о том, что поставка подобного вооружения Киеву будет иметь серьезные последствия.