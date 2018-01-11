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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: Путин посетил свой штаб, в СФ отвергли выводы Польши о крушении Ту-154
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    Сегодня в Сети: Путин посетил свой штаб, в СФ отвергли выводы Польши о крушении Ту-154

    13:49  11 Января 2018  /обновлено: 13:49  11 Января 2018
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    Сегодня в Сети: Путин посетил свой штаб, в СФ отвергли выводы Польши о крушении Ту-154

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    Владимир Путин впервые посетил свой штаб

    Глава государства Владимир Путин накануне впервые посетил свой штаб. Там национальный лидер сделал несколько ключевых назначений, в частности, выбрал своих сопредседателей, ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева.

    Пользователи Сети восторженно обсуждают эту новость.

    «Путин — наш президент! Поможем Путину в выборах! Иначе придут те, кто будет разрушать, а не строить Россию», — заявила Елена Каверда в своем микроблоге.

    «Путин удивительный, замечательный, неповторимый, рядом нет никого. Даже неловко… Меркель тоже единственная… Больше таких политиков нет», — написал Олег Клецкий, комментируя новость о возросшем рейтинге главы государства.

    «Путин в своей работе опирается на мнение людей. В своей избирательной компании Путин также опирается на мнение различных людей. У Путина образован трехглавый штаб, составляющий важные направления — образование, медицину и науку, промышленность. Это люди, возглавляющие проекты Путина», — считает Нонна Журавлева.

    В Совфеде ответили Польше на заявление о крушении Ту-154

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил на заявление Польши касательно гибели Ту-154. Польский эксперт счел, что крушение самолета, в результате которого погиб президент государства Лех Качиньский, произошло в из-за нескольких взрывов на борту лайнера. Косачев назвал эту версию политиканством.

    «Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы», — заявил сенатор.

    Пользователи активно делятся этой новостью со своими читателями.

    «Яровая назвала взрывом сознания поляков версию эксперта о крушении Ту-154: Версия международного эксперта о якобы взрывах на борту Ту-154…» — пишет юзер с никнеймом Глобальные мысли.

    «В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154», — рассказал читателям Николай Белов.

    «Польская комиссия, расследующая катастрофу Ту-154, вновь заявила о взрыве на борту лайнера. Эй, пшеки, а кто же тогда у вас там «курва» орал?» — иронично заметил Александр Челышев.

    «В Польше есть такая традиция: каждый год выкапывать Качиньского и пересматривать версию крушения самолета. В Польше версию о взрыве на Ту-154 Качиньского признали основной», — пишет Комиссар.

    Денев заступилась за право мужчин флиртовать с женщинами

    Знаменитая актриса Катрин Денев заступилась за мужчин, которые предпринимают попытки, пусть и неуклюжие, флиртовать с женщинами. По ее словам, в этом нет ничего преступного. Помимо самой Денев соответствующее письмо подписали еще 99 ее соотечественниц.

    Россияне бурно дискутируют на тему заявления актрисы и приветствуют его.

    «В конфликте мнений «домогательство/не домогательство» я скорее на стороне лагеря Катрин Денев: одной из фундаментальных ценностей является создание семьи, но чтоб завести знакомство, женщина ждет от мужчины «атаки», провокации — ну и как можно за это сажать в тюрьму?» — рассуждает Thomas Kalmich.

    «Катрин Денев и еще сто француженок написали открытое письмо в поддержку права приставать к женщинам. Французский ответ на секс-скандал в Америке», — считает MargoSavazh.

    «Катрин Денев, спасибо за поддержку», — высказался Цыган крипторейдер.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #политика #общество #выборы-2018
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