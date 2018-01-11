Сегодня в Сети: Путин посетил свой штаб, в СФ отвергли выводы Польши о крушении Ту-154

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Владимир Путин впервые посетил свой штаб

Глава государства Владимир Путин накануне впервые посетил свой штаб. Там национальный лидер сделал несколько ключевых назначений, в частности, выбрал своих сопредседателей, ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева.

Пользователи Сети восторженно обсуждают эту новость.

«Путин — наш президент! Поможем Путину в выборах! Иначе придут те, кто будет разрушать, а не строить Россию», — заявила Елена Каверда в своем микроблоге.

Путин - наш Президент! Поможем Путину в выборах! Иначе придут те, кто будет разрушать, с не строить Россию https://t.co/NqKg5clFzw — Елена Каверда (@kaverda88) 11 января 2018 г.

«Путин удивительный, замечательный, неповторимый, рядом нет никого. Даже неловко… Меркель тоже единственная… Больше таких политиков нет», — написал Олег Клецкий, комментируя новость о возросшем рейтинге главы государства.

Путин удивительный, замечательный, неповторимый, рядом нет никого.

Даже неловко...Меркель тоже единственная..больше таких политиков нет. — олег клецкий (@olegkletskiy) 11 января 2018 г.

«Путин в своей работе опирается на мнение людей. В своей избирательной компании Путин также опирается на мнение различных людей. У Путина образован трехглавый штаб, составляющий важные направления — образование, медицину и науку, промышленность. Это люди, возглавляющие проекты Путина», — считает Нонна Журавлева.

Путин в своей работе опирается на мнение людей



В своей избирательной компании Путин также опирается на мнение различных людей



У Путина образован трёхглавый штаб составляющий важные направления- образование, медицину и науку, промышленность



Это люди возглавляющие проекты Путина pic.twitter.com/2LO6pmHKNE — Нонна Журавлева (@gross42nonnak19) 11 января 2018 г.

В Совфеде ответили Польше на заявление о крушении Ту-154

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил на заявление Польши касательно гибели Ту-154. Польский эксперт счел, что крушение самолета, в результате которого погиб президент государства Лех Качиньский, произошло в из-за нескольких взрывов на борту лайнера. Косачев назвал эту версию политиканством.

«Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы», — заявил сенатор.

Пользователи активно делятся этой новостью со своими читателями.

«Яровая назвала взрывом сознания поляков версию эксперта о крушении Ту-154: Версия международного эксперта о якобы взрывах на борту Ту-154…» — пишет юзер с никнеймом Глобальные мысли.

Яровая назвала взрывом сознания поляков версию эксперта о крушении Ту-154: Версия международного эксперта о якобы взрывах на борту Ту-154… — Глобальные мысли (@Globalmisli) 11 января 2018 г.

«В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154», — рассказал читателям Николай Белов.

В Совфеде назвали политиканством выводы Польши по катастрофе Ту-154 — Николай Белов (@raziel_78) 11 января 2018 г.

«Польская комиссия, расследующая катастрофу Ту-154, вновь заявила о взрыве на борту лайнера. Эй, пшеки, а кто же тогда у вас там «курва» орал?» — иронично заметил Александр Челышев.

Польская комиссия, расследующая катастрофу Ту-154, вновь заявила о взрыве на борту лайнера https://t.co/pO8Ebq7goR Эй, пшеки, а кто же тогда у вас там "курва" орал? — Александр Челышев (@Geptill) 11 января 2018 г.

«В Польше есть такая традиция: каждый год выкапывать Качиньского и пересматривать версию крушения самолета. В Польше версию о взрыве на Ту-154 Качиньского признали основной», — пишет Комиссар.

В Польше есть такая традиция: каждый год выкапывать Качиньского и пересматривать версию крушения самолета.

В Польше версию о взрыве на Ту-154 Качиньского признали основной — Комиссар (@narkom_1937) 11 января 2018 г.

Денев заступилась за право мужчин флиртовать с женщинами

Знаменитая актриса Катрин Денев заступилась за мужчин, которые предпринимают попытки, пусть и неуклюжие, флиртовать с женщинами. По ее словам, в этом нет ничего преступного. Помимо самой Денев соответствующее письмо подписали еще 99 ее соотечественниц.

Россияне бурно дискутируют на тему заявления актрисы и приветствуют его.

«В конфликте мнений «домогательство/не домогательство» я скорее на стороне лагеря Катрин Денев: одной из фундаментальных ценностей является создание семьи, но чтоб завести знакомство, женщина ждет от мужчины «атаки», провокации — ну и как можно за это сажать в тюрьму?» — рассуждает Thomas Kalmich.

В конфликте мнений "домогательство / не домогательство" я скорей на стороне лагеря Катрин Денёв: одной из фундаментальных ценностей является создание семьи, но чтоб завести знакомство, женщина ждет от мужчины "атаки", провокации - ну и как можно за это сажать в тюрьму? — Thomas Kalmich (@VonzalesDelGado) 10 января 2018 г.

«Катрин Денев и еще сто француженок написали открытое письмо в поддержку права приставать к женщинам. Французский ответ на секс-скандал в Америке», — считает MargoSavazh.

Катрин Денёв и еще сто француженок написали открытое письмо в поддержку права приставать к женщинам.

Французский ответ на секс-скандал в Америке. pic.twitter.com/Q4QA1HE7iR — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 10 января 2018 г.

«Катрин Денев, спасибо за поддержку», — высказался Цыган крипторейдер.