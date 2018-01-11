В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева

Москва, 11 января. Депутат Государственной думы от крымского региона Руслан Бальбек сообщил, что спецслужбы Украины готовят «атаку дронов» на Крым. Об этом ему рассказали крымские татары, живущие на Украине.

По мнению чиновника, диверсия будет похожа на беспилотную атаку российской базы «Хмеймим» в Сирии, и будет подана Киевом как «акция крымско-татарского сопротивления».

Бальбек отметил, что главной задачей атаки является информационный шум.

«И хотя нет сомнений, что вся эта «воробьиная стая» (украинские беспилотники — ред.) будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это «операция крымско-татарского сопротивления», должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — пояснил он.

Как сообщил Бальбек, атака будет происходить по уже отработанной схеме: в нейтральных водах будет «висеть» американский разведчик «Посейдон», который и выдаст целеуказание и корректировку данных украинским БПЛА.

Депутат заключил, что спецслужбам Крыма необходимо устроить украинским коллегам «испорченный телефон».

«Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления», — заключил он.

Ранее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что под угрозой удара террористов с беспилотников, аналогичных использованным в сирийском Хмеймиме, могут оказаться объекты по всему миру.

Напомним, 5-6 января боевики применили дроны для налета на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» и на пункт МТО в Тартусе. В настоящее время все беспилотники, управление которыми было перехвачено российскими средствами РЭБ, и обломки сбитых дронов исследуются специалистами Минобороны. Ранее президент России Владимир Путин отметил значимость баз ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус» в Сирии.