ИГИЛ заявило о захвате пяти солдат САА в районе Абу ад-Духур

Идлиб, 11 января. Боевики «Исламского государства»1 отчитались в успешном рейде в районе авиабазы Абу ад-Духур провинции Идлиб.

Подконтрольное игиловцам информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали позиции сирийской армии в районе бывшей авиабазы Абу-ад-Духур провинции Идлиб. По заявлению джихадистов им удалось убить трех военнослужащий САА, пятеро солдат попали в плен.

Официального подтверждения данная информация не получила, однако некоторые источники считают, что игиловцы действительно могли провести подобный рейд. Одна из диверсионных мобильных групп могла проникнуть в данный район из северо-западной части провинции Хама и совершить внезапное нападение.

Позже террористы опубликовали видеоролик с допросом якобы плененных военнослужащий правительственных войск. На записи показаны четыре человека без знаков отличия, в гражданской одежде, которые произносят явно подготовленный текст. По мнению экспертов, ролик является очередной попыткой «Халифата» продемонстрировать свои мнимые успехи и поднять боевой дух членов группировки.

Ранее сообщалось, что в операции по освобождению Идлиба участвуют ВКС РФ, которые оказывают воздушную поддержку наземным войскам. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о сокращении группировки российских войск в Сирии, отметив, что в стране останутся база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ РФ «Тартус».

1 Организация запрещена на территории РФ.