Выборы-2018: Партия роста собрала в поддержку Титова около 60 тыс. подписей избирателей

Москва, 11 января. Почти 60 тысяч подписей избирателей собрала в поддержку своего кандидата на выборах президента РФ в 2018 году Бориса Титова Партия роста.

«На сегодняшний день собрано 57593 подписи», — сообщил председатель пресс-службы партии РИА Новости.

В четверг в Москве у входа в Парк Горького проходит ранее согласованный с городскими властями пикет Партии роста по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом на выборах-2018 председателя партии, уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова.

Партия роста не является парламентской. Для выдвижения своего кандидата в президенты ей, согласно российскому законодательству, необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей избирателей. Количество «автографов», собранных в одном регионе, не должно превышать 2,5 тысячи.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин также примет в них участие в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время на территории РФ проходит сбор подписей в его поддержку. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что рейтинг Владимира Путина в минувшем декабре достиг своего годового максимума.

Владимир Путин. Биография.