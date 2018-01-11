В МАК объяснили, почему Польша отказалась от первой версии крушения Ту-154 Качиньского

Варшава, 11 января. Польские власти изначально согласились с выводами экспертов о том, что причиной крушения самолета Ту-154, в котором летел президент Лех Качиньский, были ошибки экипажа, однако впоследствии отказались от этой версии. Об этом в четверг рассказал член комиссии МАК по расследованию авиакатастрофы летчик-испытатель Рубен Есаян.

По его словам, самолет разбился из-за того, что экипаж принял неправильное решение не уходить на запасной аэродром. Кроме того, эксперты выявили ошибки в подготовке и обеспечении полета. Сперва польская комиссия согласилась с этими выводами, однако затем неожиданно изменила позицию, назвав причиной крушения самолета взрыв на борту.

Рубен Есаян полагает, что Варшава отказалась признавать ошибки экипажа, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.

«Это политика. Дело в том, что позже родственники погибших потребовали компенсацию в 1 миллион евро за каждого погибшего. И в Польше решили, что это большие деньги, пусть за все заплатит Россия», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что самолет, на борту которого был президент Польши Лех Качиньский, разбился в 2010 году под Смоленском. В конце прошлого года президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, прокомментировал предположение польских политиков о взрыве бомбы на борту самолета Качиньского. Он заявил, что самолет летел из Варшавы, а значит, если бомба и была, то искать виновных нужно в Польше.