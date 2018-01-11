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Ракетчики Черноморского флота отработали удары «Бастионами» по морским целям
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    Ракетчики Черноморского флота отработали удары «Бастионами» по морским целям

    12:54  11 Января 2018  /обновлено: 12:54  11 Января 2018
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    Ракетчики Черноморского флота отработали удары «Бастионами» по морским целям

    Москва, 11 января. На Черноморском флоте прошла тренировка по уничтожению морских целей с использованием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

    Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что расчеты противокорабельных ракетных комплексов провели учения по нанесению ударов по морским целям с применением передвижных береговых комплексов «Бастион» и «Бал».

    К тренировке привлечены также мобильные береговые комплексы разведки воздушной и морской обстановки. Задействованы экипажи Су-30СМ морской авиации флота.

    В ходе учений ракетчики выдвинулись в назначенные районы и провели развертывание и подготовку комплексов в соответствии с установленными нормативами. Во время учебных мероприятий были произведены условные (электронные) пуски ракет. Тренировки происходят на постоянной основе.

    Ранее сообщалось, что во время ежегодной конференции президент РФ Владимир Путин отметил сбалансированность военных расходов страны. Глава России подчеркнул, что существующий военный бюджет позволяет обеспечить безопасность государства, не влияя на стабильность экономики.

    Ракетчики Черноморского флота отработали удары «Бастионами» по морским целям

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #черноморский флот #стрельбы #бастион #бал
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