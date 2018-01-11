Россияне смогут спеть с Бастой и «Агатой Кристи» на Старый Новый год

Москва, 11 января. На Старый Новый год телеканал РЕН ТВ представит уникальное караоке-шоу, благодаря которому зрители смогут спеть с любимыми исполнителями.

РЕН ТВ предлагает зрителям провести «староновогоднюю» ночь с известными российскими и зарубежными исполнителями. На экране телевизоров появятся Баста, «Агата Кристи», «Чайф», Чичерина, Эмир Кустурица и многие другие.

В этом году зрители смогут также сами исполнить любимые хиты: телеканал запустит специальное шоу в караоке-формате. Благодаря субтитрам, подпевать артистам сможет каждый.

Полную версию программы «Соль» смотрите на телеканале в ночь с субботы на воскресенье, в 00.40.

В ночь с 31 декабря на 1 января президент России Владимир Путин отметил, что россияне встречают Новый год «с особой теплотой и с ожиданием важных перемен». Глава государства добавил, что перемены «обязательно придут в нашу жизнь», если дети будут помнить о родителях, а старшее поколение будет больше понимать устремления и мечты молодых.

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