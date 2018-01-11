«Простота в идеале»: американского эксперта впечатлил советский ППС-43

Вашингтон, 11 января. Увлекающийся оружием американец Ян МакКоллум рассказал о своих впечатлениях от пистолета-пулемета, разработанного Алексеем Судаевым.

МакКоллум тестирует советское и российское оружие. Эксперт отмечается, что чаще всего разработки вызывают у него восторг и восхищение. Ярким примером стала его встреча с ППС-43.

Американец сразу отметил, что внешне он «не выглядит эффектно». Пистолет-пулемет создавался для замены ППШ-41, в котором были выявлены некоторые недостатки, в частности он требовал много времени и особых условий для производства. СССР же нуждался в оружии, которое можно было производить в сжатые сроки и на небольших предприятиях. Под это описание идеально подошел ППС-43.

«Это простота в идеале», — восхитился работой Судаева американский эксперт.

Он подчеркнул, что «это действительно отличное оружие». МакКоллум особенно отметил его надежность.

«Удобство и управляемость оружия намного выше, чем я ожидал», — сделал вывод он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что операция против террористов в Сирии повысила популярность российского оружия в мире. По мнению главы государства, она подтвердила высокие характеристики отечественных разработок, в том числе его основные преимущества — «простоту в эксплуатации и надежность применения».