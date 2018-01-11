Польша обвинила Россию во вмешательстве в газовые закупки Украины

Варшава, 11 января. Российская корпорация «Газпром» препятствует виртуальному реверсу газа из Польши на Украину. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте польской нефтегазовой компании PGNiG.

Как отметил председатель PGNiG Мацей Возняк, ранее Польша выразила готовность поставлять на Украину газ при помощи механизма виртуального реверса. Он утверждает, что из-за России Киев не может использовать по максимуму трансграничную пропускную способность и прибегать к виртуальному реверсу.

«Однако такой вариант все время блокирует «Газпром»: так же как это делается с украинско-словацким интерконнектором — из-за отказа доступа к кодам поставщиков», — считает Возняк.

С его слов, «Газпром» вынуждает Словакию, Украину и Польшу прогонять газ по трубам, чтобы потом снова вернуть его в газовые хранилища Украины.

«Газпром» специально нас вынуждает, чтобы мы прогоняли газ по трубам, чтобы затем топливо вернуть в газовые хранилища», — пожаловался Возняк.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщал, что сумма просрочки долга украинской компании «Нафтогаз» российскому «Газпрому» только за три дня составила 1,8 миллиона долларов.

Напомним, 28 ноября прошлого года председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер информировал президента России Владимира Путина о деятельности компании в 2017 году, в частности о ходе газификации регионов и реализации инвестиционных программ, и планах на 2018 год. По словам Миллера, «Газпром» по итогам 2017 года установил абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю: 192 миллиарда кубометров газа.