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Политика
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Политика
Политический взрыв сознания поляков: Яровая отреагировала на версию Варшавы о крушении Ту-154
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    Политический взрыв сознания поляков: Яровая отреагировала на версию Варшавы о крушении Ту-154

    12:59  11 Января 2018  /обновлено: 13:06  11 Января 2018
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    Политический взрыв сознания поляков: Яровая отреагировала на версию Варшавы о крушении Ту-154

    Москва, 11 января. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала версию польских экспертов о том, что причиной крушения лайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году якобы стал взрыв.

    «Жаль, что из несчастного случая и скорби по истечении лет откровенно недобросовестно и цинично пытаются лепить политический взрыв сознания поляков», — заявила Яровая.

    Заявления Варшавы она сочла постановочной провокацией, жертвами которой становятся граждане Польши. При этом Яровая назвала недопустимым такое неуважительное отношение к полякам.

    «Нельзя так неуважительно относиться к гражданам Польши, заставляя их становиться жертвами постановочных провокаций», — добавила вице-спикер.

    Напомним, в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин отверг заявления Варшавы о якобы причастности России к авиакатастрофе лайнера польского президента Леха Качиньского, назвав их «чушью и блефом».

    Кроме того, глава государства отметил, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать «у себя тогда» того, кто положил взрывчатку.

    Крушение Ту-154 произошло в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту воздушного судна находились 96 человек. Все они погибли.

    Биография Владимира Путина.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #польша #госдума #яровая #ту-154 #варшава
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