Политический взрыв сознания поляков: Яровая отреагировала на версию Варшавы о крушении Ту-154

Москва, 11 января. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала версию польских экспертов о том, что причиной крушения лайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году якобы стал взрыв.

«Жаль, что из несчастного случая и скорби по истечении лет откровенно недобросовестно и цинично пытаются лепить политический взрыв сознания поляков», — заявила Яровая.

Заявления Варшавы она сочла постановочной провокацией, жертвами которой становятся граждане Польши. При этом Яровая назвала недопустимым такое неуважительное отношение к полякам.

«Нельзя так неуважительно относиться к гражданам Польши, заставляя их становиться жертвами постановочных провокаций», — добавила вице-спикер.

Напомним, в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин отверг заявления Варшавы о якобы причастности России к авиакатастрофе лайнера польского президента Леха Качиньского, назвав их «чушью и блефом».

Кроме того, глава государства отметил, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать «у себя тогда» того, кто положил взрывчатку.

Крушение Ту-154 произошло в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту воздушного судна находились 96 человек. Все они погибли.

Биография Владимира Путина.