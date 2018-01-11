Инспекторы ГИБДД помогли девушке-видеоблогеру с заглохшим автомобилем в Кемерово

Кемерово, 11 января. Инспекторы ГИБДД помогли кемеровскому видеоблогеру, чей автомобиль заглох на светофоре на оживлённом перекрёстке.

Инцидент произошел на пересечении улиц Тухачевского и Заузелкова, сообщает «Газета Кемерова». Отечественный автомобиль ВАЗ-2115 заглох на светофоре, тем самым серьезно ограничив движение автомобильного транспорта на данном участке. Сотрудники Госавтоинспекции заметили машину с включённой аварийной сигнализацией и помогли ее отбуксировать на ближайшую парковку, где транспортное средство удалось завести.

Водителем автомобиля оказалась видеоблогер Анастасия Созоник, которая попросила сотрудников ГИБДД сделать с ними памятное фото, позже она опубликовала его в своём аккаунте в Instagram. Снимок набрал более 60000 «лайков». Также девушка разместила в социальной сети видео, которое насчитывает более 370тысяч просмотров. Под фотографией девушка написала: