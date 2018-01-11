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Политика
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Путин делает ставку на простых людей — эксперт
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    Путин делает ставку на простых людей — эксперт

    13:03  11 Января 2018
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    Путин в предвыборной кампании ставит акцент на простых людях — эксперт

    Президент Российской Федерации Владимир Путин, который выдвинул свою кандидатуру на выборы-2018, фактически сам возглавил свою избирательную кампанию, а сопредседателями выборного штаба стали люди, которые не имеют отношения к политике. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    В среду, 10 января, глава государства Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. И сделал он это сразу же после визита на Тверской вагоностроительный завод. Генеральный директора завода Андрей Соколов попросил у президента о возможности стать его доверенным лицом.

    Путин в предвыборной кампании ставит акцент на простых людях — эксперт

    В ходе визита Владимира Путина в штаб стали известны фамилии трех его сопредседателей. Так, ими стали глава центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

    Стоит, кстати, обратить внимание, что впервые у Владимира Путина не один председатель штаба, а сразу несколько сопредседателей. Во время предвыборной гонки — 2012 эти функции были возложены на известного режиссера Станислав Говорухин.  

    Логичное продолжение

    Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что состав предвыборного штаба Путина — это логичное продолжение тенденции, наметившейся ранее. Каждый последующий его глава обладал меньшим административным статусом, чем его предшественник. В государстве выстроилась работающая структура власти, извлекать из которой отдельные звенья и отвлекать на выборную кампания нецелесообразно.

    «Символичны и области, которые представляют сопредседатели путинского штаба — это образование, медицина и промышленное производство. Упор сделан на социальной сфере (причем имеющей дело преимущественно с будущими поколениями, детьми и молодежью) и нересурсодобывающей экономике, что позволяет делать выводы о приоритетах кандидата и акцентах избирательной кампании. Впервые руководство избирательного штаба Путина не обладает широкой известностью, которой обладал, например, Станислав Говорухин. В этой структуре мы видим профессионалов, доказавших свои высокие качества и добившихся в своих областях больших успехов. Очевидно, что достижение положительного результата является серьезной, а отнюдь не формальной задачей штаба, и что Путин крайне серьезно относится к этой избирательной кампании», — пояснил Сергей Простаков.   

    Путин в предвыборной кампании ставит акцент на простых людях — эксперт

    По словам эксперта, отсутствие каких-то статусных посредников в коммуникации с населением, которую представляет из себя предвыборная работа, означает ставку на точное определение его потребностей и непосредственный контакт с ним. Такой акцент на простых людях и их потребностях означает желание получить полноценный мандат доверия для того, чтобы в дальнейшем производить преобразования страны при подтвержденной масштабной поддержке.

    «Это стремление к укреплению легитимности актуально в условиях внешних угроз и порождаемых ими источников нестабильности внутри страны. Поддержка большинства в таком случае играет важнейшую стабилизирующую роль, и Путин явно намерен добиться ее не только на прежнем багаже, но и работой с актуальными потребностями, а также заботой о будущих поколениях, которая также отчетливо видна в качестве одной из главных тем всей выборной кампании», — резюмировал Сергей Простаков.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, за шесть дней было собрано около половины подписей, необходимых для регистрации Владимира Путина. Абсолютно во всех субъектах сбор подписей проходит силами волонтеров, региональных штабов и активистов.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #выборы #путин #россия #выборы-2018
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