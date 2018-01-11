Ученые создали аккумулятор, заряжающийся за пять секунд
Пекин, 11 января. Китайские ученые создали аккумулятор, которому для полной зарядки необходимо всего пять секунд.
Эксперты из Китая разработали уникальный аккумулятор. Они отметили, что инновация отличается необычной конструкцией катода, которая увеличивает емкость и срок службы алюминий-ионного аккумулятора. Для зарядки такого аккумулятора необходимо всего пять секунд, пишет «Инфореактор».
Как утверждают ученые, разработка сможет выдержать 250 тысяч циклов заряда/разряда, а также температуру до 120 градусов тепла. Создатели также обратили внимание, что стоимость производства алюминий-ионных аккумуляторов невысокая. Кроме того, при их использовании отсутствует риск возгорания, передает «Свободная пресса».
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин ознакомился с инновационными разработками в офисе компании «Россети». По словам создателей, представленные инновации без участия человека сами решают, как эффективно расходовать электричество.