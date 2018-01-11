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Донбасс: три человека в ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
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    Донбасс: три человека в ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

    12:18  11 Января 2018  /обновлено: 12:28  11 Января 2018
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    Донбасс: три человека в ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

    Донецк, 11 января. В оперативном командовании Донецкой народной республики сообщили, что число раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ окраины Горловки и пригорода Донецка увеличилось до трех человек.

    «В результате минометных обстрелов со стороны ВСУ в селе Спартак ранения получили двое мужчин 1984 и 1986 года рождения», — заявили в командовании.

    Ранее сообщалось, что украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что очень рассчитывает на подвижки в урегулировании конфликта в Донбассе.

    «Я очень рассчитываю на то, что мы продвинемся. Но я абсолютно искренне говорю, недостаточно просто обратиться к России, надо влиять и на позицию Киева», — отмечал российский лидер.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #днр #донбасс
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