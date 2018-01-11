Жителя Томска приговорили к 21 году колонии за сожжение своего знакомого

Томск, 11 января. Томский областной суд приговорил мужчину, который облил бензином знакомого и поджег его, к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает информационный сайт VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, трагический инцидент произошел в октябре 2016 года: трое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними разгорелся конфликт, переросший в драку. Двое товарищей жестоко избили третьего, затем на улице подсудимый облил пострадавшего бензином и поджег его. Мужчина скончался на месте от полученных ожогов.

Суд признал ранее судимого мужчину, совершившего жестокое убийство, виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 21 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Второго мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.