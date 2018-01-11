Kia опубликовала изображения нового седана Cerato
Детройт, 11 января. Первые официальные снимки нового южнокорейского седана Кіа Cerato опубликовали в Сети. На американский рынок автомобиль, скорее всего, выйдет под названием Forte.
Отмечается, что официальная презентация новинки состоится в ближайшие дни в рамках автосалона в Детройте.
По имеющимся данным, новинка 2019 модельного года получит усовершенствованный дизайн, включая обновленную решетку радиатора.
Значительные изменения затронут салон транспортного средства: в седане появится новейшая приборная панель приборов, новый блок управления климат-контроля, а также спортивный руль от Stinger.
В настоящее время о технических характеристиках автомобиля не сообщается. Все детали станут известны на презентации машины 15 января.
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