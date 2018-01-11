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Украина
На Украине поймали банду, поставлявшую анаболики в ЕС и США
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    На Украине поймали банду, поставлявшую анаболики в ЕС и США

    12:08  11 Января 2018  /обновлено: 12:08  11 Января 2018
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    На Украине поймали банду, поставлявшую анаболики в ЕС и США

    Киев, 11 января. На Украине задержали банду, занимавшуюся контрабандой анаболиков в страны ЕС и США.

    Членами ОПГ, по данным Служба безопасности страны, оказались житель Днепра (бывший Днепропетровск — прим. ФАН) его жена и бывший бодибилдер.

    В ведомстве уточнили, что торговлю запрещенными препаратами они организовали в Сети, создав несколько сайтов, через которые принимали заказы от клиентов, товар направляли по почте, а деньги от заказчиков поступали на банковские карты преступников. Организатора ОПГ оперативники задержали при отправке за границу 100 таблеток запрещенных препаратов. При обыске его квартиры были изъяты еще более 200 капсул с сильнодействующими и ядовитыми веществами, а также почти 600 тысяч гривен (более 21 тысячи долларов), накладные о международных почтовых отправлениях и банковские карточки дельцов.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

    Напомним, в конце апреля минувшего года президент РФ Владимир Путин указал на расширение масштабов незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

    «Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и с Украины, — сообщил он на заседании Совбеза РФ.

    Глава государства поставил приоритетные задачи по перекрытию каналов поставок наркотиков из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков украинского, европейского и азиатского происхождения.

    «Важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпидкой и для террористических, экстремистских структур, — подчеркнул президент.

    Кроме того, он указал на важность совершенствования систему профилактики наркомании.

    Биография Владимира Путина.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #украина #ес #сбу #анаболики
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