На Украине поймали банду, поставлявшую анаболики в ЕС и США

Киев, 11 января. На Украине задержали банду, занимавшуюся контрабандой анаболиков в страны ЕС и США.

Членами ОПГ, по данным Служба безопасности страны, оказались житель Днепра (бывший Днепропетровск — прим. ФАН) его жена и бывший бодибилдер.

В ведомстве уточнили, что торговлю запрещенными препаратами они организовали в Сети, создав несколько сайтов, через которые принимали заказы от клиентов, товар направляли по почте, а деньги от заказчиков поступали на банковские карты преступников. Организатора ОПГ оперативники задержали при отправке за границу 100 таблеток запрещенных препаратов. При обыске его квартиры были изъяты еще более 200 капсул с сильнодействующими и ядовитыми веществами, а также почти 600 тысяч гривен (более 21 тысячи долларов), накладные о международных почтовых отправлениях и банковские карточки дельцов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля минувшего года президент РФ Владимир Путин указал на расширение масштабов незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

«Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и с Украины, — сообщил он на заседании Совбеза РФ.

Глава государства поставил приоритетные задачи по перекрытию каналов поставок наркотиков из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков украинского, европейского и азиатского происхождения.

«Важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпидкой и для террористических, экстремистских структур, — подчеркнул президент.

Кроме того, он указал на важность совершенствования систему профилактики наркомании.

Биография Владимира Путина.