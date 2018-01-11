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Политика
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Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе
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    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    12:30  11 Января 2018
    1495

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    Сирия, 11 января. Под ударами ВВС международной коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие на севере Хомса, в Даръа продолжаются ожесточенные бои между ИГ1 и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Идлибе, теряет позиции в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

    Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: нанесла удары по поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло 20 мирных жителей.

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    Провинция Хомс

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    Радикалы вновь нарушили перемирие на севере провинции Хомс, сообщает военный источник в сети Telegram (@NRVR11). По данным автора публикации, интенсивные перестрелки между незаконными вооруженными группировками и Сирийской арабской армией (САА) идут в районе населенного пункта Тейр Маала.

    Ранее сообщалось, что боевики, базирующиеся недалеко от Ар-Растана атаковали расположения правительственных войск в окрестностях Талльбисы. Напомним, эта часть региона входит в зону деэскалации сирийского конфликта.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами «Исламского государства». Местные источники пишут, что в результате нападения ИГИЛовцев на один из командных пунктов SDF было убито 16 курдов.

    Напомним, «демократическая армия» действует в регионе при поддержке западного альянса во главе с США. Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что в результате удара ВВС международной коалиции по населенному пункту Гаранидж погибло 20 мирных жителей поселения и еще 30 гражданских получили ранения.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    На западе провинции Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным местных источников, радикалы ИГИЛ1 захватили у ССА населенные пункты Аль-Бакар, Харат Аль-Маджахид и Аль-Джубейлиа. Сообщалось, что в столкновениях было ликвидировано не менее 30 боевиков «свободной армии». Сегодня официальный канал ССА в Twitter (@FSAPlatform) пишет, что оппозиционному формированию удалось восстановить контроль над этими поселениями.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Гудка, передает военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» продолжаются в южной части провинции Идлиб. Местный источник пишет в Twitter (@MasarPressNet), что бои между САА и радикальными исламистами идут в районе поселений Атшан и Аль-Хувейн.  Также перестрелки отмечаются в окрестностях Абу Духура. Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) сообщает, что в боях у стратегически важной авиабазы был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе

    На северо-востоке провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что правительственные войска выбили исламистов из нескольких населенных пунктов региона, в том числе боевики потеряли город Рахаджан, являвшийся крупнейшим опорным пунктом входящей в состав коалиции «Тахрир аш-Шам» группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Местный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) передает, что интенсивные перестрелки между САА и террористами «Ан-Нусры» отмечаются в районе границы провинций Хама и Идлиб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #сса #джебхат ан-нусра #абу-духур #международная коалици
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    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе
    Сирия новости 11 января 07.00: «Нусра» теряет позиции в Хаме в боях с ИГ, смертники контратакуют город Абу-Духур
    Сирия итоги за сутки на 11 января 06.00: боевики потеряли авиабазу «Абу Духур», новые доказательства связи США и ИГ
    Сирия новости 10 января 22.30: курды отпустили 400 ИГИЛовцев, САА при помощи ВКС РФ заняла базу «Абу Духур» в Идлибе
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