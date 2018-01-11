Лукашенко потребовал урегулировать разногласия с Россией в пограничной сфере

Минск, 11 января. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал в 2018 году урегулировать разногласия с Россией в пограничной сфере.

«Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад, — сказал белорусский лидер в четверг на совещании по либерализации визового режима. — Не знаю, кому это надо».

Как отметил Лукашенко, МИД Белоруссии, правительству и другим ведомствам «необходимо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства».

В феврале 2017 года иностранные граждане из 80 государств получили право приезжать в Белоруссию без виз на пять суток через национальный аэропорт «Минск», согласно указу Лукашенко. В ответ директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников приказал установить пограничную зону на границе с Белоруссией.

Напомним, 13 декабря Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.