Выборы-2018: в ЕР заявили о готовности к взаимодействию с избирательным штабом Путина

Москва, 11 января. Партия «Единая Россия» готова к плодотворному взаимодействию с избирательным штабом кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом в четверг сообщил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что ЕР готова к рабочему плодотворному сотрудничеству с избирательным штабом Путина, добавив, что речь идет о партийных структурах и объединении единомышленников, передает РИА Новости.

Грызлов также уточнил, что участие граждан в грядущих выборах-2018, в голосовании — «это действительный вклад в создание собственного будущего и будущего своей страны».

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания началась 18 декабря минувшего года.

Президент России Владимир Путин 6 декабря объявил о своем решении идти на предстоящие выборы-2018. В ходе своей традиционной большой пресс-конференции глава государства заявил, что идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 27 декабря Путин представил в ЦИК России необходимые документы для выдвижения кандидатом в президенты.

В прошедшую среду, 10 января, российский лидер прибыл в свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали глава учебно-образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, а также руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Владимир Путин. Биография