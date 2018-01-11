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Премьер Ирака аль-Абади приказал возобновить переговоры с Эрбилем
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    Премьер Ирака аль-Абади приказал возобновить переговоры с Эрбилем

    12:33  11 Января 2018  /обновлено: 12:33  11 Января 2018
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    Премьер Ирака аль-Абади приказал возобновить переговоры с Эрбилем

    Багдад, 11 января. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказа возобновить переговоры с курдами по вопросам границ Курдистана.

    По данным курдских источников глава правительства Ирака аль-Абади поручил возобновить заседания военного комитета по переговорам с Эрбилем на постоянной основе. Премьер добавил, что глава Генштаба ВС Ирака возглавит делегацию Багдада, министр курдских сил пешмерга будет представлять Региональное правительство Иракского Курдистана.

    Военные Ирака и Курдистана провели серию переговоров о вопросах безопасности и границах курдской автономии после объявления о прекращении огня между сторонами в октябре 2017 года, однако переговоры  ни к чему не привели. Каждая из сторон обвинила другую в попытках срыва диалога.

    Эрбиль заявил, что требования Багдада неприемлемы и угрожают безопасности Курдистана. В частности, Ирак потребовал от курдской автономии вернуться к границам 2003 года, который существовали во время правления Саддама.

    Ранее сообщалось, что после проведения референдума о независимости Курдистана от Ирака войска Багдада вторглись на спорные с курдами территории и установили контроль над рядом провинций, которые курды считают своими.

    Премьер Ирака аль-Абади приказал возобновить переговоры с Эрбилем

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #переговоры #хейдар аль-абади
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