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Политика
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Политика
В Совфеде словами Путина ответили на заявление Польши о взрыве на борту Качиньского
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    В Совфеде словами Путина ответили на заявление Польши о взрыве на борту Качиньского

    11:31  11 Января 2018  /обновлено: 11:44  11 Января 2018
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    В Совфеде словами Путина ответили на заявление Польши о взрыве на борту Качиньского

    Москва, 10 января. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировала заявления Варшавы о взрыве на борту лайнера польского президента Леха Качиньского. К такому выводу пришла польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатафы Ту-154М под Смоленском.

    Заявления экспертов комиссии Клинцевич счел выполнением политического заказа, целью которого является ухудшение отношений России и Польши. Сенатор напомнил о том, что все разъяснения на этот счет уже давал глава РФ Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в декабре минувшего года.

    «Считаю, что с нашей стороны продолжать дальше эту дискуссию совершенно бессмысленно. Нынешняя польская власть свой выбор сделала», — добавил он.

    При этом он заметил, что этот русофобский тренд был навязан Польше, но сейчас он побеждает за «явным преимуществом естественные для двух соседних стран добрые отношения». Теперь, по мнению Клинцевича польские спецслужбы должны поведать миру: кто, как и с какой целью заложил в Польше бомбы в президентский самолет.

    «В конце концов надо быть последовательными», — резюмировал сенатор.

    Отметим, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) еще в 2011 году заявили, в 2011 году, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа. В 2017 году польские эксперты заявили, что была найдена запись взрыва на бортовом самописце.

    В декабре 2017 года президент России Владимир Путин отверг домыслы о взрыве, якобы произошедшем на борту авиалайнера Качиньского. По словам главы государства, такие заявления являются «блефом, чушью и несуразицей».

    «Если на борту самолета, который вылетал из Польши, были взрывы, то и устройство заложили там. Ищите у себя», – подчеркнул он.

    Биография Владимира Путина.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #польша #взрыв #клинцевич #качиньский #ту-154 #выборы-2018
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