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В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»
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    В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»

    11:58  11 Января 2018  /обновлено: 12:53  11 Января 2018
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    «ПАСЕ не имеет смысла без РФ»: в Госдуме заявили о подрыве авторитета организации

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов назвал отказ России от участия в январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ожидаемым и здравым решением, поскольку отсутствие права голоса у российской делегации унизительно.

    «Зачем России отправлять свою делегацию в ПАСЕ, если нам там не дают права голоса? Мы же не можем там сидеть и быть просто наблюдателями. Нам это не интересно», — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Виталий Милонов напомнил, что ПАСЕ «демонстрирует грубейшее нарушение принципа равенства стран — участниц Совета Европы».

    «Это было бы просто унизительно направлять в ПАСЕ свою делегацию, пока она подвергается дискриминации. Если ПАСЕ считает, что мнение России не важно, то это не наш выбор, а выбор ПАСЕ. Но тогда не надо удивляться, что Россия в своих действиях будет руководствоваться интересами тех международных организаций, в которых у нас равные права с другими участниками», — объяснил депутат Госдумы.

    «ПАСЕ не имеет смысла без РФ»: в Госдуме заявили о подрыве авторитета организации

    По мнению Виталия Милонова, авторитет ПАСЕ после лишения России в ней права голоса был серьезно подорван.

    «Любая международная организация, стремящаяся к конструктивному диалогу между странами по актуальным вопросам, небесполезна. Но ПАСЕ в таком урезанном формате, как сейчас, ничего серьезного из себя не представляет. Если раньше ПАСЕ была значимой площадкой для конструктивного диалога между Западной и Восточной Европой, то сегодня, без России, смысл Парламентской Ассамблеи полностью нивелирован. Без России ПАСЕ бессмысленна, поскольку другие страны не высказывают альтернативных точек зрения», — считает член комитета Госдумы РФ по международным делам.

    Напомним, вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой объяснил, что Россия отказалась участвовать в январской сессии ПАСЕ, поскольку один из двух главных уставных органов Совета Европы отказался вносить поправки в регламент Ассамблеи, защищающие права национальных делегаций от дискриминации.

    Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия отказалась участвовать в работе Парламентской Ассамблеи, а в июне 2017 года приняла решение о приостановке выплат своих взносов в Совет Европы в связи с неучастием в работе ПАСЕ. Восстановить выплаты и участие в работе организации Россия готова только после того, как будут внесены изменения в регламент ПАСЕ, гарантирующие недискриминацию прав любых национальных делегаций. Так, по словам члена делегации Совета Федерации в ПАСЕ Алексея Александрова, позиция ПАСЕ является ключевой в данном вопросе, и если соответствующие поправки в регламент Ассамблеи будут внесены, Россия готова продолжить свою работу в рамках этой структуры, пишет «Газета.ru»

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что РФ готова к сотрудничеству со всеми странами.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #виталий милонов #пасе #совет европы
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