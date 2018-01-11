Идлиб: для поддержки армии Сирии в провинцию прибыла палестинская бригада «Лива аль-Кудс»

Идлиб, 11 января. Наступление правительственных войск в провинции Идлиб поддержат союзники Дамаска из Палестины.

По данным арабского информационного агентства «Аль-Масдар» в провинцию Идлиб прибыло элитное подразделение «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада»), которое уже несколько лет сражается против террористов на стороне правительственных войск. Источник отмечает, что палестинцы оснащены современным американским оружием и экипировкой, которые были захвачены у боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) во время освобождения Дейр-эз-Зора.

«Иерусалимская бригада» намерена поддержать военную операцию Сирийской арабской армии по зачистке Идлиба от запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1», контролирующей некоторые районы провинции.

Отмечается, что наступление САА в провинциях Идлиб и Хама поддерживают российские летчики. 11 декабря 2017 года глава России Владимир Путин объявил о том, что основная задача ВС РФ в Сирии выполнена, однако на территории страны продолжат работу российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус».

1 Организация запрещена на территории РФ.