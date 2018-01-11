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Политика
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Политика
В Совете Европы отреагировали на отказ России от участия в январской сессии ПАСЕ
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    В Совете Европы отреагировали на отказ России от участия в январской сессии ПАСЕ

    11:35  11 Января 2018  /обновлено: 12:18  11 Января 2018
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    В ПАСЕ отреагировали на отказ России от участия в январской сессии

    Брюссель, 11 января. В Совете Европы (СЕ) поддерживают настрой Российской Федерации относительно продолжения консультаций с Парламентской ассамблеей совета Европы (ПАСЕ) для поиска решения по выходу из кризиса.

    В СЕ подчеркнули, что в полной мере поддерживают «дальнейшие консультации с целью поиска решения», передает РИА Новости.

    «Мы отмечаем то, что, как сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, российская делегация проводит и будет продолжать консультации с депутатами ПАСЕ по окончании январской сессии», — отреагировал пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген на отказ РФ от участия в январской сессии.

    Ранее стало известно, что РФ не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ.

    В ПАСЕ отреагировали на отказ России от участия в январской сессии

    Напомним, в этом месяце в ходе зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. Начиная с 2014 года Ассамблея избирает судей ЕСПЧ без участия Москвы.

    Российская сторона постоянно высказывала идеи и предложения по выходу из сложившейся ситуации, в том числе инициативу закрепить документально недопустимость введения санкционных мер против национальных делегаций.

    Минувшим летом Москва заявила, что собирается приостановить часть денежных выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до того момента, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут возобновлены в полной мере.

    В ПАСЕ отреагировали на отказ России от участия в январской сессии

    Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом в рамках его визита в российскую столицу. Стороны обсудили перспективы возвращения российской делегации в ПАСЕ.

    Лидер РФ заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми государствами, а также выразил уверенность в том, что нужно поддерживать контакты российских парламентариев с иностранными коллегами. 

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #пасе #консультации
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