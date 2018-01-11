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Политика
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ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре
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    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

    11:19  11 Января 2018  /обновлено: 11:21  11 Января 2018
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    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

    Москва, 11 января. В декабре рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину достиг своего максимума за 2017 год и составил 57,7%.

    Такие данные опубликовал в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения.

    «В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в декабре достиг годового максимума — 57,7% (по среднему за неделю с 18 по 24 число), в последнюю рабочую неделю он составил 56,8% (с 25 по 29 декабря)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Согласно исследованию социологов, уровень одобрения деятельности главы государства на последней неделе декабря составил 83,6%.

    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

    Также в тройку лидеров рейтинга доверия, согласно данным ВЦИОМ, вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу (18%) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (13,3%).

    Лидером по недоверию стал ЛДПР и кандидат в президенты на выборах в 2018 году Владимир Жириновский: в антирейтинге он набрал 29,4%. Также специалисты отметили рост антирейтинга у телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться в президенты прошлой осенью.

    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время в России уже проходит сбор подписей в его поддержку. Ранее социологический опросы показали, что уже сейчас почти 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

    Ранее аналитики «Свободной прессы» дали прогноз предвыборной программы Владимира Путина. 

    Владимир Путин. Биография. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы-2018
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