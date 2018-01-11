В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

Анкара, 11 января. Турецкие силы безопасности задержали сообщника убийства российского посла Андрея Карлова, который сыграл ключевую роль в подготовке преступления. Он был арестован повторно, сообщают турецкие СМИ.

Первый раз подозреваемого арестовали за причастность к деятельности террористической группировки ФЕТО. Следователи выяснили, что он использовал мобильную программу для шифрования переписки, которую использовали участники госперетоврота 16 июля 2016 года.

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Его убийца Мевлют Мерт Алтынташ был уничтожен. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство дипломата провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и поручил получить от Анкары гарантии обеспечения безопасности диппредставительств России на территории страны. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести тщательное расследование произошедшего.