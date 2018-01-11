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Политика
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Экспортная стратегия появилась в Ленобласти после майских указов Путина
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    Экспортная стратегия появилась в Ленобласти после майских указов Путина

    11:38  11 Января 2018  /обновлено: 11:38  11 Января 2018
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    Экспортная стратегия появилась в Ленобласти после майских указов Путина

    Санкт-Петербург, 11 января. В рамках выполнения майских указов президента России Владимира Путина в Ленинградской области появилась экспортная стратегия.  

    Стратегия включает в себя направления, входящие в госпрограмму «Развитие транспортной системы», утвержденную правительством России 20 декабря 2017 года. Основная цель стратегии — сохранить имеющийся экспортный потенциал, найти новые рынки сбыта продукции, сделанной в области, а также создать условия для развития несырьевого экспорта и экспорта услуг.

    Уже на первом этапе реализации стратегии в 2018 году объем несырьевого экспорта из Ленинградской области должен вырасти на 15%, а к 2025 году — на 90% к уровню 2016 года. Количество экспортеров должно увеличиться вдвое. Число задействованных в экспортной деятельности малых и средних предприятий к 2025 году должно возрасти с 10 до 80%. 

    Отдельными направлениями развития станут экспорт транспортных и туристских услуг. Для этого планируется наращивать мощности торговых портов области — Усть-Луги, Приморска, Выборга и Высоцка, а также развивать транспортные связи с другими регионами России посредством железнодорожного, автотранспортного и авиасообщения.

    Экспортная стратегия появилась в Ленобласти после майских указов Путина

    В среднесрочной и долгосрочной перспективе будут реализованы проекты по созданию крупного складского логистического центра близ порта Усть-Луга, возведению терминала по перевалке минеральных удобрений, развитию паромного сообщения между Усть-Лугой, Балтийском и портами Германии. Стратегия также предполагает реализацию проектов аэропорта в Сиверском и грузового авиатерминала в порту Усть-Луга.

    Для привлечения иностранных туристов в области планируется развивать событийный туризм, разрабатывать международные туристские маршруты, внедрять систему tax-free, создавать сеть информационных центров для путешественников.

    Ленинградская область является одним из лидеров по объемам экспорта товаров и услуг. Ежегодно регион отправляет на внешние рынки товаров на общую сумму не менее пяти миллиардов долларов. В экспортной деятельности в области занято более 500 предприятий, среди которых крупнейшими экспортерами являются ООО «Новатек-Усть-Луга», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», ООО «ПГ Фосфорит», АО «Метахим» и другие.

    Напомним, в конце ноября Путин внес изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Поправки направлены на расширение и улучшение условий поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в стране.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ленобласть #выборы-2018 #майские указы #экспортная стратегия
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