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Алеппо: еще один населенный пункт присоединился к режиму перемирия
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    Алеппо: еще один населенный пункт присоединился к режиму перемирия

    11:12  11 Января 2018  /обновлено: 11:14  11 Января 2018
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    Алеппо: еще один населенный пункт присоединился к режиму перемирия

    Москва, 11 января. Министерство обороны России сообщило о присоединении еще одного поселения к процессу примирения.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали подписанию нового соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Алеппо. Соответствующие документы подписали представители населенного пункта Тарфави, сообщает военное ведомство России.

    Отмечается, что военнослужащие РФ обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя по линии ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Даръа. Конвой доставил в поселение гумпомощь общим весом в 240 тонн.

    Российские военные за минувшие сутки провели гуманитарную акцию в Маалюле провинции Дамаск. Местные жители получили около трех тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. За медицинской помощью к военным врачам обратились 22 человека.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года распорядился вывести значительную часть российской группировки войск из САР, однако Сирия продолжает получать гуманитарную помощь от России.

    Алеппо: еще один населенный пункт присоединился к режиму перемирия

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #гумпомощь #алеппо #даръа
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