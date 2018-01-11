Глава НАО Цыбульский вошел в одобренный Путиным обновленный состав резерва управленческих кадров
Москва, 11 января. Обновленный состав резерва управленческих кадров одобрен президентом России Владимиром Путиным. Список управленцев насчитывает 143 фамилии. Все они находятся под патронажем главы государства. Обновленный состав состоит из представителей федеральных и региональных госорганов, некоторых организаций.
В резерв попал и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Регион он возглавляет с конца сентября прошлого года, однако за такой короткий срок удалось скорректировать состояние различных сфер. В частности, дополнительные доходы бюджета НАО позволят снизить кредитную нагрузку, так как будут направлены на погашение части госдолга. В 2018 году это позволит снизить расходы на его обслуживание. Тремя годами ранее Александр Цыбульский был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Помимо него в обновленном составе резерва управленческих кадров находятся еще восемь руководителей регионов – главы республик, действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности губернаторов.
Ранее сообщалось, что Путин включил в обновленный кадровый резерв четырех чиновников из Тамбовской области, а также чиновников Забайкалья.