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Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ
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    Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ

    18:20  11 Января 2018  /обновлено: 18:21  11 Января 2018
    202

    Путин приедет в «Комсомолку» на встречу с главредами российских СМИ

    Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин в четверг, 11 января, приехал в редакцию газеты «Комсомольская правда», где у него запланирована встреча с главами крупнейших российских СМИ.

    Как уточнили в пресс-службе «КП», в ходе визита глава государства ознакомится с работой издательского дома «Комсомольская правда», сайта газеты, а также радио «КП»97.2 FM, а во время встречи с главредами печатных СМИ Путин обсудит состояние современных газет и журналов.

    Также на четверг у главы государства запланирована встреча с детьми, написавшими лучшие сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее». В конкурсе приняли участие почти два миллиона учащихся из 85 субъектов России, победителями были названы 35 работ.

    Эту тему для сочинения Путин предложил во время всероссийского открытого урока, который прошел 1 сентября в Ярославле. Тогда он предложил школьникам описать, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов.

    Кроме того, глава государства напомнил учащимся, что именно от них зависит будущее страны. 

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сми #встреча #выборы-2018 #комсомольская правда
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