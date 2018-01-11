Косачев рассказал об иске советника Трампа за клевету о связях с Россией

Москва, 11 января. В США юридический советник американского президента Майкл Коэн подал иск против Buzzfeed за клевету о его связях с Россией, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев напомнил, что год назад попал в «сфабрикованный доклад Buzzfeed» про связи президента США Дональда Трампа и России. Российский сенатор якобы тайно встречался с Коэном в Праге.

«Повторю еще раз — не встречались, в Чехии не был лет шесть (Коэн, как выяснилось, вообще ни разу в жизни), фамилию эту впервые увидел в самом докладе», — заметил Косачев.

Сенатор добавил, что Коэн теперь решил подать в суд на Buzzfeed за клевету.

«Если будет-таки серьезное расследование подобного рода низкопробных и откровенно фейковых докладов, служащих, увы, реальным основанием для нефейковых обвинений в адрес России, найдется и мне что сказать по этому поводу», — заметил член Совета Федерации.

После саммита АТЭС во Вьетнаме Трамп заявил, что верит заявлениям президента России Владимира Путина о невмешательстве Кремля в выборы в США. Глава России отметил, что подобные обвинения в адрес американского лидера «наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, обескровливают возможности избранного главы государства».