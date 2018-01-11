Москва пригрозила Кишиневу симметричным ответом на новый антироссийский выпад

Москва, 11 января. Принятый накануне в Молдавии закон, запрещающий трансляцию российских новостных и информационно-аналитических программ, свидетельствует об отходе Кишинева от демократических норм, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнулаи, что подобные меры являются тоталитарными практиками борьбы с альтернативными точками зрения.

«То, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.

Захарова отметила, что такой шаг молдавского правительства носит откровенно дискриминационный и последовательный характер и «является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Кишиневу в соответствии с общепринятым в международных отношениях принципом взаимности.

Напомним, в среду спикер парламента Молдавии Андриан Каду утвердил закон, запрещающий трансляцию новостных программ из РФ. Это было сделано в обход президента страны Игоря Додона, который дважды отклонял закон. Как сообщало URA.RU, в начале января Додон обратился в суд из-за предыдущей попытки молдавского парламента запретить трансляцию российских информационных передач.

В декабре президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву на неофициальный саммит лидеров стран СНГ, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечал Додон, молдавский парламент, придерживающийся антироссийских настроений, пытался помешать поездке.