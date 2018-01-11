Сирия: боевики более десяти раз за сутки нарушили режим перемирия

Москва, 11 января. За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня в четырех сирийских провинциях.

По данным российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Дамаск (1), Хомс (2), Латакия (4) и Алеппо (2). Анкара заявила о пяти зафиксированных случаях стрельбы в Дамаске (2) и Алеппо (3). Мониторинговые группы оценивают общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

В военном ведомстве России отмечают, что большинство случаев нарушения режима прекращения огня связано с деятельностью боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что ситуация в Сирии начала стабилизироваться после проведения военной контртеррористической операции силами ВС РФ, которая началась 30 сентября 2015 года по решению президента России Владимира Путина. Данное решение было одобрено Советом Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.