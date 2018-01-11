Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

Москва, 11 января. Парламенты нескольких регионов страны поддержали инициативу архангельского депутата Александра Дятлова о включении экологической организации Greenpeace в реестр некоммерческих организаций, имеющих зарубежные источники финансирования.

К такому шагу депутата подтолкнула ситуация, которая уже несколько лет не может разрешиться в Архангельской области. Лесопромышленники и экологи не могут договориться о границах планируемого в регионе заказника «Верхнеюловский». Границы, которые предлагает Greenpeace, грозят оставить большое количество местных жителей без работы. Они, кстати, судя по проведенным опросам, выступают против создания заказника в принципе.

Обращение Дятлова поддержали депутаты Карачаево-Черкесской республики, Законодательное собрание Камчатского края, Пензенской и Оренбургской областей.

Министерство юстиции в свою очередь, рассмотрев обращение парламентариев, направило его в Генеральную прокуратуру для проведения проверки и принятия решения о признании Greenpeace иностранным агентом.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что некоммерческие организации должны быть надежным партнером государства. По его словам, стране нужны тысячи социально ориентированных НКО.