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Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов
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    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    10:43  11 Января 2018  /обновлено: 10:54  11 Января 2018
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    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Москва, 11 января. Парламенты нескольких регионов страны поддержали инициативу архангельского депутата Александра Дятлова о включении экологической организации Greenpeace в реестр некоммерческих организаций, имеющих зарубежные источники финансирования.

    К такому шагу депутата подтолкнула ситуация, которая уже несколько лет не может разрешиться в Архангельской области. Лесопромышленники и экологи не могут договориться о границах планируемого в регионе заказника «Верхнеюловский». Границы, которые предлагает Greenpeace, грозят оставить большое количество местных жителей без работы. Они, кстати, судя по проведенным опросам, выступают против создания заказника в принципе.

    Обращение Дятлова поддержали депутаты Карачаево-Черкесской республики, Законодательное собрание Камчатского края, Пензенской и Оренбургской областей.

    Министерство юстиции в свою очередь, рассмотрев обращение парламентариев, направило его в Генеральную прокуратуру для проведения проверки и принятия решения о признании Greenpeace иностранным агентом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что некоммерческие организации должны быть надежным партнером государства. По его словам, стране нужны тысячи социально ориентированных НКО.

    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Регионы России поддержали предложение включить Greenpeace в список иностранных агентов

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #нко #greenpeace
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