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Политика
«Постыдные игры»: Кадыров ответил на совет Госдепа США не ездить в Россию
Политика
В Совфеде отреагировали на включение России в список стран, которые опасны для американцев
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    В Совфеде отреагировали на включение России в список стран, которые опасны для американцев

    11:33  11 Января 2018  /обновлено: 12:10  11 Января 2018
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    «Все от лукавого»: в Совфеде ответили на внесение РФ в список опасных для американцев стран

    Госдепартамент США включил Россию в список стран, посещение которых «серьезно угрожает безопасности американских туристов». По мнению зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, это очередной этап самоизоляции американцев.

    Накануне американское внешнеполитическое ведомство представило новую систему информирования граждан о безопасности путешествий, в соответствии с которой все страны делятся на четыре категории. К первой относятся те, в которых американским туристам следует соблюдать «обычные предосторожности». Ко второй категории Госдепартамент отнес страны, в которых от американских туристов требуются «повышенные предосторожности», к третьей — страны, прежде чем ехать в которые, стоит «лишний раз подумать», а к четвертой — страны, куда американцам рекомендуется вообще не ездить.

    Россию Госдеп включил в список стран третьей категории наравне с Ливаном, Нигерией, Гондурасом, Суданом, Турцией, Кубой и Венесуэлой, объясняя, что в России постоянно существует угроза терактов, а граждан США здесь «часто» притесняют.

    «В этом сообщении просматривается определенная логика американского руководства. В августе прошлого года оно приняло закон о странах, которые враждебны к США или представляют для них угрозу. Фактически это закон о санкциях против России. А на днях была опубликована новая американская доктрина, в которой Россия снова отнесена к странам, представляющим для США субстантивную угрозу. Естественно, если они считают Россию такой страшной силой, то они должны рекомендовать своим гражданам воздержаться от поездок к нам. Но я бы это все назвал самоизоляцией Соединенных Штатов», — сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Сенатор Андрей Климов

    Сенатор поставил рекомендации Госдепа для американских туристов в один ряд с запретом на работу в США российских журналистов, дающих альтернативную точку зрения, и с «визовой истерией», которая вспыхнула минувшей осенью.

    «Это все этапы самоизоляции США. Они не могут привести реальные аргументы, логично ответить и объяснить свои средневековые попытки сохранить собственную гегемонию, поэтому идут на такие шаги. Они не могут объяснить, что победа Трампа на выборах — это следствие их глубочайшего политического кризиса, поэтому придумывают врага в лице России. И самое смешное, что можно предположить, будто рекомендацией воздержаться от поездок в Россию для своих граждан США намерены нанести нам очередной экономический ущерб, поскольку экономическая составляющая российско-американских отношений ничтожно мала», — объяснил Андрей Климов.

    Сенатор также считает, что заявления Госдепа о постоянно существующей в России угрозе терактов и притеснениях американцев не имеют под собой реальных оснований.

    «Постоянная угроза терактов существует в Париже, Лондоне, Берлине, и там она гораздо выше, чем в Москве, это все знают. Москва гораздо спокойнее, чем Брюссель. Но Франция, Британия, Германия, Бельгия и другие европейские страны и даже Украина отнесены ко второй категории стран, в которых американцам советуют соблюдать лишь «повышенные предосторожности», а Россия — к странам, посещение которых «следует пересмотреть». Это очередной антироссийский блеф. Вы посмотрите голливудские фильмы. Как они там русских изображают? Вот это все и объясняет. К тому же давно не секрет, что США сами поддерживают террористов, помогают разного рода отщепенцам, поэтому здесь все от лукавого», — сказал Андрей Климов.

    А что касается якобы имеющего место быть в России притеснения американских туристов, то сенатор напомнил, что отличить американца от того же канадца или представителя другой западной страны невозможно, не заглядывая в его паспорт. Хотя бы поэтому говорить о каком-то целенаправленном притеснении граждан США в РФ глупо.

    Отметим, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп нацелены на конструктивный диалог и сотрудничество двух стран. Главы государств поддерживают контакт, в частности, в декабре между ними состоялся телефонный разговор, посвященный актуальным проблемам мировой повестки.

    Автор: Марина Степанова
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    #путин #россия #сша #андрей климов #туризм #госдепартамент сша #рекомендации для туристов
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