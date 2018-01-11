Киев заявил об обострении ситуации в Донбассе и гибели трех силовиков

Киев, 11 января. Киев заявил об обострении ситуации в зоне проведения АТО в Донбассе. По данным штаба спецоперации, за минувшие сутки в результате обстрелов погибли трое украинских военных, еще трое бойцов ВСУ были ранены, а один получил боевую травму.

Сообщение об этом появилось на официальной странице штаба АТО в Facebook. Украинские военные заявили о росте «вооруженных провокаций» и растущем числе обстрелов.

При этом применение запрещенного вида вооружений бойцами ВСУ в штабе объясняют необходимостью «реакции».

Так, по данным оперативного командования ДНР, за минувшие сутки киевские силовики 13 раз нарушили новогоднее перемирие. При этом он применяли артиллерию, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь украинских войск попали районы восьми прифронтовых населенных пунктов Республики.

А по данным главы администрации поселка Александровка Петровского района на западе Донецка Константина Чалого, армия Украины накануне вечером на протяжении двух часов вела обстрелы западных окраин столицы ДНР.

Напомним, в сентябре минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины.

«Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ», — сообщил он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.

Усилия Москвы, в частности, роль президента РФ Владимира Путина в поиске мирного урегулирования кризиса в Донбассе, ранее отметил украинский генерал Александр Кихтенко. Он заявил, что именно Путин показал всему миру, что Россия выполняет Минские соглашения, а Киев – нет. Кроме того, он подчеркнул, что обмен пленными в Донбассе в канун новогодних праздников — заслуга Путина.