Высокие цены в Киеве шокировали крымчан

Киев, 11 января. Проукраински настроенные жители Крыма посетили Киев и были шокированы высокими ценами на продукты и услуги. Об этом рассказала беглая крымская майданщица Лиза Богуцкая в своем блоге.

Богуцкая рассказала о визите в Киев своих друзей, приехавших с территории Крыма. Она добавила, что ее знакомые — «проукраинские до мозга костей». Однако гости были шокированы разницей цен в российском Крыме и нынешней Украине.

«Прошлись по магазинам, чтобы продуктов купить, удились, — вспоминает автор поста. — Сравнили с ценами в Крыму — дважды удивились».

Она отметила, что ранее ее знакомые жаловались на высокие цены в Крыму, однако не имели представления, как за четыре года поднялся ценник на Украине, передает «Политнавигатор».

«Сравнили доходы и коммуналку — вообще решили купить в аптеке антиохренин», — заметила она.

Она отметила, что действующее руководство Украины не исполнило практические ни одного своего обещания, «чтобы крымчане обзавидовались и встали в очередь к украинской границе». По ее мнению, очередь на границе скоро появится, однако будет в обратную сторону.

Ранее, во время большой пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин констатировал, что народ Крыма сделал свой выбор весной 2014 года, решив войти в состав России. Глава страны выразил надежду, что Россия и Украина смогут пройти через этот кризис в отношениях стран.

Напомним, во время референдума 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.