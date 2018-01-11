Интерес иностранных СМИ к работе Путина резко возрос в преддверии выборов-2018

Москва, 11 января. В преддверии выборов президента России интерес зарубежных СМИ к работе действующего главы государства Владимира Путина резко возрос, отмечают российские журналисты.

По их словам, большой ажиотаж у иностранных медиа вызвал, в частности, визит Путина на Тверской вагоностроительный завод, состоявшийся накануне.

Список аккредитованных на мероприятие зарубежных журналистов выложил в своем Twitter специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он отметил, что сразу по несколько представителей отправили в Тверь такие СМИ, как NBC, BBC, New York Times, Xinxua, Le Figaro, Financial Times, Kiodo и другие.

«Из-за выборов резко вырос интерес иностранных СМИ к работе Путина и его поездкам», — подчеркнул Смирнов.

Из-за выборов резко вырос интерес иностранных СМИ к работе Путина и его поездкам: В результате NBC, BBC, CCTV, New York Times, Xinxua, Le Figaro, NHK, Financial Times, Kiodo, Wall Street Journal и ABC News сегодня освещают работу Тверского вагоностроительного завода pic.twitter.com/68pR2ci4xF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 10, 2018

Особенно отличилась накануне британская телевещательная компания BBC: от нее в Тверь прибыли сразу четыре корреспондента и один продюсер.

«Господи, зачем BBC отправлять сразу четыре корреспондента на освещение поездки Путина?!» — удивился в свою очередь донецкий политолог и журналист Владимир Корнилов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в России уже проводится сбор подписей в его поддержку. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за Путина.

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